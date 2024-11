Honda, Eicma 2024 ricco: da ADV a SH e le novità GB350S e CUV elettrico

In mostra a Eicma 2024 c'è anche un nuovo concept di Motore a Combustione Interna (ICE) ad alta efficienza e alte prestazioni, sviluppato per motociclette di cilindrata medio‑alta. Progettato per essere estremamente snello e compatto, il motore V3 a 75° raffreddato ad acqua presenta il primo compressore elettrico al mondo per motociclette, in grado di aumentare la compressione dell'aria di aspirazione indipendentemente dai giri del motore, il che significa che una coppia elevata può essere fornita su tutta la gamma di giri. Inoltre, il compressore elettrico consente un'alta libertà di disposizione di tutti i componenti nello spazio limitato disponibile su una motocicletta e una centralizzazione efficiente della massa.