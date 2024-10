Eicma 2024, tutti gli eventi: il programma del Salone

Dopo il clamoroso debutto dell’anno scorso, il gaming torna in Eicma con uno spazio di oltre 300 mq dedicato al mondo dei videogiochi motorsport. In quest’area è possibile vivere esperienze di gioco entusiasmanti ed immersive grazie alla presenza di simulatori di ultima generazione e alle console con giochi di motocross e simulatori di guida auto. La grande novità di quest'anno è proprio l'incredibile realismo dei simulatori moto, che permetteranno ai gamer di salire letteralmente in sella a vere motociclette, trasformando l'esperienza digitale in pura adrenalina. Più di 30 gare al giorno offriranno ai nostri appassionati la possibilità di sfidarsi sulla leggendaria pista di Misano, sui circuiti di motocross e a bordo di auto da corsa professionali. I primi tre classificati di ogni competizione saliranno sul podio per ricevere premi della Eicma Gaming Arena 2024. Non mancheranno poi lo spettacolo, l’intrattenimento e la presenza di VIP, influencer e piloti di caratura internazionale.