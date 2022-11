Eicma 2022, ci sarà anche Suzuki: tra storia e novità a Rho Fiera

la conferma

La Casa giapponese sarà presente all'evento che si terrà alla Fiera di Milano dall'8 al 13 novembre

Hayabusa GP Edition: ispirata alla MotoGP









1 di 6 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Eicma 2022 potrà contare anche su Suzuki che ha confermato la propria presenza in vista dell'edizione numero 79 del Salone del Ciclo e del Motociclo che si terrà a Milano, alla Fiera di Rho, dall'8 al 13 novembre. La Casa giapponese, che nel weekend 4-6 novembre saluta la MotoGP, si trasferirà nel capoluogo meneghino dove da giovedì 10 a domenica 13 novembre accoglierà il pubblico nel proprio stand, ma ci sarà anche spazio per presentazioni e novità nei giorni precedenti.

In occasione di Eicma 2022, infatti, da Hamamatsu si è pensato a uno stand che possa essere emozionante e curioso, tra modelli del passato recente e quelli del futuro. Nell’ampio spazio a sua disposizione la casa di Hamamatsu allestirà l’intera gamma in modo dinamico e moderno, creando un ambiente capace di coinvolgere i visitatori grazie anche alla presenza di numerosi ledwall. Regine incontrastate dello stand saranno le novità che saranno svelate in anteprima mondiale nel corso della conferenza stampa in programma alle ore 9:40 dell’8 novembre, evento visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia. Dopo l’”unvealing” i modelli saranno disponibili al centro dello stand per essere ammirati dai visitatori.

Il pubblico potrà vedere e toccare con mano anche tutti gli altri modelli della gamma 2023. Oltre alle principali novità, lo stand prevede altre quattro zone dedicate alla Hayabusa, alla famiglia delle stradali, agli scooter e agli enduro tourer. Nell’area enduro tourer debutta in anteprima nazionale la nuova V-STROM 1050/DE, equipaggiata con ruote a raggi da 17 al posteriore e 21 pollici all’anteriore, pneumatici semi-tassellati, ciclistica aggiornata e nuovi sistemi elettronici.