Helbiz ONE-S, primo monopattino elettrico 100% made in Italy

NON SOLO SHARING

Helbiz ha presentato il primo monopattino elettrico per lo sharing caratterizzato da un design 100% made in Italy

Helbiz, leader della micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, debutta in grande stile a Eicma 2021. In occasione del salone l'azienda ha infatti presentato in anteprima mondiale il nuovissimo ONE-S, il primo monopattino elettrico per lo sharing caratterizzato da un design 100% made in Italy, in cui ritroviamo gli stessi elementi distintivi che contraddistinguono Helbiz ONE, il primo monopattino elettrico targato Helbiz destinato alla vendita. Helbiz ONE-S, primo monopattino elettrico italiano ufficio-stampa

ufficio-stampa

Design pulito, ma allo stesso tempo funzionale: luci, frecce, cavi e fili sono completamente integrati. Il telaio in alluminio è progettato con geometrie specifiche per aumentare la sicurezza ed il comfort, mentre la pedana allungata ed allargata migliora la stabilità e la posizione di guida. Helbiz ONE-S è dotato di doppia sospensione, anteriore e posteriore, ruote alte con specifici pneumatici antiforatura, doppio freno a disco, anteriore e posteriore, e freno elettronico rigenerativo. Sarà inoltre dotato di un motore elettrico da 500W, che faciliterà l’esperienza di guida del cliente su qualunque tipo di percorso, con pendenze fino al 12%.

In occasione di Eicma Helbiz ha anche annunciato la partecipazione all’eSkootr Championship, il futuro campionato del mondo dedicato ai monopattini elettrici. Gian Maria Gabbiani, team manager dell'azienda, si è detto pronto alla sfida: "Questa è una sfida anche per me, perché passare dall’altra parte del muretto è una novità. Adesso stiamo selezionando dei piloti che potrebbero essere ingaggiati, calcolando che una delle regole del campionato eSkootr Championship è la presenza di tre piloti per team, di cui uno sarà necessariamente al femminile. Passare i cento all’ora e soprattutto i 55 gradi in piega fa effetto, vedere i rider gomito a gomito affiancati in tre è davvero tanta roba. Le gare saranno un grande show, verranno svolte in città e questo aumenterà ancora l’effetto scenico“.