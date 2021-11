Eicma 2021: come arrivare a Rho Fiera

EICMA 2021

Le autostrade, i parcheggi, i biglietti della metropolitana e il link per chi arriva in aereo

Eicma 2021 apre le porte, dal 25 al 28 novembre è atteso il ritorno del pubblico per lo storico Salone del Ciclo e Motociclo. Tutto pronto a Rho Fiera per accogliere i numerosi appassionati che hanno acquistato i biglietti per godersi le giornate dell'evento. Ma come si può raggiungere la Fiera? Nel dettaglio ecco tutte i modi per arrivare, da chi viaggi in macchina-moto a chi invece opterà per metro, treno o aereo.

IN AUTO E MOTO

Dalle autostrade A7-Genova e A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano;

Da Milano autostrada A4 Venezia: uscita Pero-Fiera Milano;

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia e uscita Fiera Milano;

Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como ed uscita Fiera Milano oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano

IN METROPOLITANA

Tariffa: 2,50 € invece della tariffa standard di 1,50 € (fermata Rho Fiera Milano). Valido per un viaggio della durata massima di 105 minuti dalla convalida. A Milano è valido sia sui mezzi ATM che sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, Passante Ferroviario compreso. Fuori Milano è valido soltanto sulla tratta extraurbana della M1 tra Milano e Rho Fieramilano e viceversa, non è valido sulle tratte ferroviarie.

Per chi arriva in treno, via passaggio ferroviario o aereo qui tutte le informazioni.