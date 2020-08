Il riposo del campione: Detti e il nuovo materasso

NAPSSS

Riposo e attività fisica. Un binomio perfetto se si pensa alla vita degli sportivi. Dormire bene è importante per la salute di tutti, ma oltre alla quantità di ore dedicate al sono lo è anche la qualità. Questo concetto lo si può comprendere meglio osservando la vita degli atleti professionisti, che praticano sport estremamente faticosi e che richiedono allenamenti quotidiani molto impegnativi. Durante il risposo, infatti, aumentano i livelli di produzione dell’ormone della crescita, permettendo la ricostruzione dei tessuti muscolari essenziale per il recupero. Altro aspetto da non tralasciare è la diminuzione dell’eccitabilità delle cellule cerebrali, che comandando i muscoli, portano ad un rilassamento generale.

Inoltre, il sonno permette di eliminare rapidamente le tossine accumulate dall’organismo durante l’attività fisica. Un elemento in più per capire quanto importante sia un corretto riposo per uno sportivo e come vada ad incidere sulle sue prestazioni. Praticare uno sport e non abbinare le giuste ore di sonno, è un mix che vanifica l’attività svolta. Un aspetto importante che incide sulla buona qualità del riposo è svolgere l’attività fisica. Se da una parte lo sport migliora il sonno, dall’altra se non viene praticato nei tempi giusti, può influire in modo estremamente negativo.

Lo sa bene Gabriele Detti che ha deciso di affidare ad un brand totalmente made in Italy il suo riposo da campione. Il cuscino sul quale dorme un vero campione, come il nuotatore italiano, appartiene al marchio Napsss.

Napsss è l’evoluzione dell’acquisto del materasso artigianale di altissima qualità e 100% italiano, che evita la scocciatura dei venditori a casa o la scomodità di scegliere il nuovo materasso in pochi minuti in un negozio, soprattutto di questi tempi. Un’ e-commerce che ti dà la possibilità in pochi click di comprare i prodotti e riceverli comodamente a casa in una piccola scatola, concedendoti ben 100 notti per provare il tuo acquisto.