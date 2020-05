Zeman: "Troppi morti e zero tifosi allo stadio. No alla ripartenza"

Zdenek Zeman ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per me si dovrebbe ripartire solo quando tutto diventa chiaro e oggi non lo è. Non deciderà il governo quando ripartire, ma il virus. Per me non ha senso riprendere".

Le sue riflessioni sul gioco calcio continuano: E' un'utopia pensare che con tanta gente impegnata nessuno venga contagiato. Il calcio è uno sport di contatto, non si può stare a un metro di distanza e con la mascherina come nella vita quotidiana".