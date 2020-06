Dan Peterson: "Indossate la mascherina nel modo corretto!"

Dan Peterson, nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset, devia per un attimo dallo sport e parla delle nuove abitudini scaturite dalla pandemia, in particolare quella della mascherina: "Vedo in giro ancora troppa gente che la usa nel modo scorretto: c'è chi lascia scoperto il naso e chi la tiene appoggiata sul collo pensando che non gli serva. Indossatela correttamente: è questione di rispetto verso se stessi e il prossimo".