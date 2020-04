Dan Peterson: "Giusto fermarsi ma la Virtus Bologna merita lo scudetto"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla della situazione del basket italiano: "Mi sembra giusto lo stop del campionato a causa dell'emergenza coronavirus ma mi dispiace che non venga assegnato il titolo. La Virtus Bologna ha fatto 7 grandi mesi ed era prima in classifica: senza polemiche ma secondo me gli andrebbe assegnato lo scudetto".