L’ex centrocampista che ora para per gli Oranje

“Perché non provi in porta?”. Una frase che chiunque abbia giocato a calcio avrà sentito pronunciare almeno una volta. Una frase dal sottinteso esplicito: mettiti tra i pali e forse lì farai meno danni. La differenza risiede tutta nel contesto: sentirselo dire alla partitella tra amici del giovedì sera potrebbe provocare una risata o un bisticcio, ma se a parlare è l’allenatore della società professionistica nella quale sei tesserato, questa frase equivale a una bomba che può mandare in frantumi una carriera. Joël Drommel aveva 14 anni e giocava a centrocampo – ruolo interno destro – nelle giovanili dell’Almere City, club della B olandese, quando gli fu chiesto di mettere i guanti e posizionarsi tra i pali della porta. Come del resto aveva fatto il padre Piet-Jan, titolare di un’onesta carriera da portiere in squadre quali Az Alkmaar e Telstar.