Il pallone per Che Guevara

I fiumi non si portano dietro solo acqua dolce. Il loro andare sinuoso e irregolare trascina sedimenti di passione e di emozioni. In Sudamerica ancora di più, come ben dimostra il caso del Paraná, lungo corso d’acqua che bagna le acque di Rosario. Durante un viaggio qualsiasi di una barca proveniente da Buenos Aires Celia de la Serna fu costretta a fermarsi nel porticciolo della città per partorire, dando alla luce il primogenito Ernesto, figlio dell’omonimo Guevara Lynch.

L’andamento della barca, controcorrente, e il cambio di programma fu un presagio del destino: la nascita non programmata di colui che poi sarebbe diventato il ‘Che’ avrebbe simboleggiato fin da subito la sua figura di rivoluzionario. Un rivoluzionario che nella vita sarebbe andato prima oltre l’asma e poi oltre i concetti borghesi della sua famiglia, portando nel mondo una ventata d’aria nuova.