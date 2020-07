Ernani è imprigionato nel dimenticatoio

"Pelé calciò a rete. Sfiorai il pallone, ma non riuscii a pararlo. Con il tempo, le cose cambiarono. Mi abituai al fatto e oggi convivo molto piacevolmente con quel millesimo gol". Edgardo Andrada, scomparso lo scorso settembre a 80 anni, è il portiere che incassò il millesimo gol di Pelé. Accadde il 19 novembre del 1969, su calcio di rigore. Andrada, 20 presenze nella nazionale argentina, difendeva all’epoca i colori del Vasco da Gama.

"Andrada è diventato leggendario, di me invece non si ricorda più nessuno". C’è un pizzico di amarezza nelle parole di Ernani Sales, 67 anni, ex portiere del Santos. Fu proprio questo semisconosciuto atleta brasiliano a incassare il gol 1281, l’ultimo in carriera di Pelé. Il 1° ottobre 1977 O Rey organizzò la sua partita di commiato al Giants Stadium, mettendo di fronte le uniche due squadre della sua straordinaria esistenza sportiva: il Santos (586 presenze) e i New York Cosmos (64 apparizioni). Pelé giocò il primo tempo con la formazione americana e il secondo con i santisti. Il 1281esimo gol arrivò nella prima frazione di gioco: Pelé calcio una punizione-bomba di destro da una trentina di metri, la palla venne solo sfiorata da Ernani, colpevolmente in ritardo sulla conclusione.