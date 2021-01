Dieci giocatori in scadenza che forse non immaginavate

Lionel Messi, Sergio Aguero, Sergio Ramos, Luka Modric, David Alaba, Jerome Boateng, Gianluigi Donnarumma: su di loro si sta già speculando, e non sono gli unici grossi nomi il cui contratto è in scadenza a fine stagione. Si libererebbero a zero spostando molti equilibri. Già dall’1 febbraio potranno decidere cosa fare delle loro carriere. Non sono i soli, comunque, perché c’è un esercito di “free agent potenziali” meno pronti a cambiare maglia gratis a giugno. Qualcuno potrebbe tornare utile anche alle squadre italiane, chissà. Vediamo dieci di questi nomi.