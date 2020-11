Chi è stato davvero David Beckham?

Ogni fine anno Google pubblica un video che raccoglie le immagini più significative degli ultimi 12 mesi (scelte partendo, manco a dirlo, dalle keywords più ricercate). Il più delle volte sono riferimenti a fatti storici o comunque che resteranno negli annali: in quello del 2013, fra Obama e l’attentato di Boston, i Daft Punk con Pharrell che suonano Get Lucky e l’Harlem Shake, ecco comparire per qualche secondo le immagini dei festeggiamenti per l’ultima partita di David Beckham.

Ci sta: quando si parla di Becks non si discute solo di un calciatore, ma più forse di un trend setter. Tutto attorno allo Spice Boy sembra essere prima di tutto showbiz, fatti e antefatti che lo fanno diventare prima che ex (fortissimo) centrocampista un’icona glamour. Testimonial per Armani (con record: 20 milioni di sterline per lui di sponsorship) e per Pepsi, oltre che per Adidas e un’altra decina almeno di aziende. Sposo della nota cantante e stilista Victoria Adams, ex Spice Girls. Uomo più bello del pianeta secondo People nel 2015 (quando la sua carriera è già finita, da notare). Da poco, presidente dell’Inter Miami e socio della Guild Esports di cui è anche testimonial (per un contratto da 19,78 milioni di dollari circa).