Atlante ragionato dei Rossi in Serie A

QUATTROTRETRE

Se n’è andato il più grande, l’abbiamo pianto tutti. Paolo Rossi, pur con il suo cognome così comune, il più diffuso in Italia (anche se da qualche parte sono in aumento i casi “importati dall’estero”), è stato uno dei calciatori più famosi di sempre. Poteva rimanere nell’anonimato, come quei tutorial in cui per simulare la firma di un documento pubblico si scrive “Mario Rossi”, come se fosse un mister x qualsiasi: tuttavia, grazie a un gol dopo l’altro è diventato il Rossi per eccellenza, almeno per quanto riguarda il pallone. Un pallone che ha avuto tanti altri “omonimi”, tanti altri Rossi, più o meno protagonisti. Ne abbiamo ripescati undici, i più recenti, oltre a un allenatore: andiamo a vederli, ruolo per ruolo.