Ungheria-Inghilterra: a Budapest versi della scimmia per Bellingham e Sterling

Tensione e soliti episodi di razzismo a Budapest, in occasione della gara di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Ungheria e Inghilterra. La sfida era già cominciata male, con i tifosi magiari a fischiare gli inglesi inginocchiati in mezzo al campo contro il razzismo ed era continuata con una bibita gettata in campo dagli spalti e serenamente bevuta da Rice. Il peggio però è arrivato dopo, con Bellingham e Sterling oggetto di offese razziste (il verso della scimmia, ndr) da parte degli ungheresi sugli spalti.