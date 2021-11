Qualificazioni Mondiali, Olanda-Norvegia a porte chiuse a causa del Covid

La partita Olanda-Norvegia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, in programma per martedì a Rotterdam (diretta dalle 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it), si giocherà a porte chiuse in considerazione delle restrizioni contro il coronavirus varate dal governo olandese. Lo ha confermato il premier olandese, Mark Rutte, dopo avere annunciato tre settimane di lockdown parziale a partire da sabato sera.

Getty Images