Qualificazioni mondiali: il Portogallo batte 3-1 la Turchia e vola in finale dei playoff

VERSO QATAR 2022

I lusitani vincono 3-1 grazie a Otavio e Diogo Jota, tremando nel finale: Yilmaz accorcia le distanza e sbaglia il rigore del pari all’83’, poi Nunes chiude i conti

Il Portogallo trema ma passa il turno nei playoff per le qualificazioni mondiali. A Oporto, i padroni di casa sconfiggono la Turchia 3-1 e ottengono il pass per la sfida con la Macedonia del Nord. I lusitani sbloccano presto con Otavio al 15’ e raddoppiano al 42’ con il colpo di testa di Diogo Jota, i turchi accorciano con Yilmaz e all’83’ falliscono il rigore del possibile pari con l’attaccante del Lille. Di Nunes, al 94’, il gol sicurezza. Portogallo-Turchia: le foto del match Getty Images

Il Portogallo rispetta il pronostico ed elimina la Turchia. All’Estadio do Dragão, CR7 e compagni vincono 3-1 e accedono all’ultima partita dei playoff, quella che vale un posto nei gironi di Qatar 2022. Saranno loro, quindi, gli avversari della Macedonia del nord, giustiziera dell’Italia. Gli uomini di Fernando Santos partono subito forte e cercano di far pesare il maggiore tasso tecnico nella propria metà campo. Dopo 11’ Diogo Jota si allunga sulla punizione di Bruno Fernandes, ma in spaccata manda alto. È solo il preludio al gol: al quarto d’ora Bernardo Silva calcia sul palo e sulla ribattuta Otavio arriva prima di tutto per appoggiare in rete il comodo gol dell’1-0. I turchi provano a rispondere con un paio di tentativi di Under e Kokcu, senza però superare la guardia di Diogo Costa. Il Portogallo mantiene il possesso e buca di nuovo la difesa avversaria al 42’ con il colpo di testa vincente di Diogo Jota, che spedisce in rete su cross di Otavio.

La qualificazione sembra in cassaforte e i padroni di casa spingono per cercare il tris, ma in un paio di circostanze a Diogo Jota manca la precisione. I turchi non crollano e riaccendono la partita al 65’, quando un bel filtrante di Under libera Burak Yilmaz in area di rigore: l’attaccante del Lille fredda Diogo Costa e accorcia le distanze. Otavio sfiora la doppietta al 75’ con un colpo di testa alto di poco, poi i turchi hanno la grandissima chance per un fallo di Fonte in area di rigore. Sul dischetto si presenta Yilmaz, che tuttavia alza troppo la traiettoria e spara alto il penalty del possibile pareggio. L’errore toglie la spinta alla Turchia, che non riesce più a proporre nulla e viene punita con il 3-1 definitivo da Nunes, che al 94’ infila su assist di Leao. Il Portogallo arriva alla sfida decisiva per accedere ai mondiali, contro la Macedonia del nord. Dall’altra parte, purtroppo, non ci sarà l’Italia.