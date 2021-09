Qualificazioni Mondiali 2022: poker dell'Uruguay alla Bolivia, pari Colombia

VERSO QATAR 2022

La Celeste vince 4-2 con doppietta di De Arrascaeta. Cafeteros fermati sull'1-1 dal Paraguay: Sanabria risponde a Cuadrado

Dopo quattro turni senza successi, l'Uruguay torna alla vittoria nella sesta giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022: la Celeste batte 4-2 la Bolivia con la doppietta di De Arrascaeta e i gol di Valverde e Alvarez, inutili le due reti di Moreno per gli uomini di Farias. Terzo pareggio di fila, invece, per la Colombia, che non va oltre l'1-1 con il Paraguay: Sanabria risponde a Cuadrado. Perù ok col Venezuela (1-0), 0-0 tra Ecuador e Cile.

URUGUAY-BOLIVIA 4-2

Dopo un ko e tre pareggi, l'Uruguay torna alla vittoria e si prende il quarto posto in solitaria del gruppo sudamericano di qualificazioni ai Mondiali 2022. La Celeste passa in vantaggio al 15': Brian Rodriguez se ne va sulla sinistra e mette al centro per De Arrascaeta, che da pochi passi insacca. Il raddoppio arriva al 31' con la punizione di Valverde, con il centrocampista del Real che beffa Lampe con una conclusione rasoterra e angolata. Ad inizio ripresa, ecco il 3-0: Piquerez crossa dalla sinistra e Agustin Alvarez, al volo, segna in area piccola. Al 59', Moreno sfrutta il clamoroso errore collettivo della difesa di Tabarez e batte un non irreprensibile Muslera, ma 8 minuti dopo De Arrascaeta chiude la partita su rigore. Sempre dagli undici metri segna Moreno, che trova la doppietta, ma è troppo tardi: con questo 4-2, l'Uruguay sale a 12 punti e stacca la Colombia, portandosi a -1 dal terzo posto dell'Ecuador. La Bolivia, invece, resta penultima a quota 6.

PARAGUAY-COLOMBIA 1-1

Un pareggio dal sapore di derby della Mole quello tra Paraguay e Colombia: un 1-1 che complica i piani dei Cafeteros. Tra i più attivi in avvio c'è lo juventino Cuadrado, che già al 28' testa dalla lunga distanza i riflessi di Antony Silva. Al 40', dopo un colpo di testa di Uribe parato ancora da Silva, i padroni di casa passano in vantaggio: con uno strepitoso tunnel di suola, Romero va via sulla sinistra a Davinson Sanchez e mette al centro per Sanabria, con l'attaccante del Torino che insacca da zero metri e firma l'1-0 per il Paraguay. Al 53', però, Arzamendia tocca il pallone in area col braccio e Cuadrado, dal dischetto, pareggia. L'1-1 non cambia più: la Colombia scivola al quarto posto con 10 punti, ma conserva il +2 sul quinto posto occupato proprio dal Paraguay, al quinto pareggio in 8 partite.

ECUADOR-CILE 0-0

Un pareggio che non serve a nessuno: così si può definire lo 0-0 di Quito tra Ecuador e Cile. La Tricolor conserva il terzo posto ma vede avvicinarsi l'Uruguay, mentre la Roja resta terzultima a 7 punti. Poche le occasioni, e tutte per i padroni di casa: Estupinan ci prova nel primo tempo con un tiro cross che quasi sorprende Bravo, poi ad inizio ripresa Caicedo si vede murare dall'ex Barcellona. Al 63', l'episodio che può cambiare il match: Sornoza entra con il piede a martello su Baeza e rimedia il cartellino rosso. Eppure, la più grande occasione capita sulla testa di Estrada, che sbaglia da pochi passi per il vantaggio per la formazione di Alfaro. Primo pareggio in 8 partite per l'Ecuador, quarto per il Cile, che fallisce l'occasione di avvicinarsi almeno al quinto posto che vale lo spareggio.

PERÙ-VENEZUELA 1-0

Vittoria fondamentale per il Perù, che batte 1-0 il Venezuela e centra la seconda vittoria in tre partite, agganciando il Paraguay a 8 punti a -2 dal quinto posto della Colombia. A Lima va in scena un dominio della Blanquirroja, subito vicina al vantaggio con il colpo di testa di Flores e il salvataggio sulla linea di Gonzalez dopo la conclusione di Carrillo. La Vinotinto ha una grande chance al 28', ma Yeferson Martinez spara alto da pochi passi. Sette minuti dopo, ecco il vantaggio del Perù: Villanueva sbaglia completamente il passaggio e serve Cueva, che dal limite dell'area batte Farinez. Tre minuti dopo, la partita cambia ulteriormente: Rincon, già ammonito, rimedia il secondo giallo e si fa espellere. Nella ripresa, i padroni di casa legittimano il vantaggio e si vedono annullare il raddoppio di Garcia per fuorigioco, ma conquistano ugualmente i tre punti.