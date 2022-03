Qatar 2022, salgono a 19 le squadre già qualificate

LA STRADA PER DOHA

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo hanno staccato il pass anche Giappone, Arabia Saudita, Ecuador e Uruguay: ancora 13 gli slot disponibili

Diciannove squadre già qualificate, altri tredici slot ancora disponibili. Si va delineando il quadro delle nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali, con l'Italia costretta ancora una volta a guardarli in televisione. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, dopo l'incredibile ko degli azzurri contro la Macedonia del Nord, hanno staccato il pass per il Qatar anche Giappone, Arabia Saudita, Ecuador e Uruguay, ma occhio alle sorprese: ancora in corsa, infatti, ci sono vere e proprie outsider come le Isole Salomone o gli Emirati Arabi Uniti. Getty Images

Detto del Qatar, che parteciperà al torneo di diritto come nazione ospitante, vediamo quali sono le squadre già qualificate e quali quelle ancora a caccia di un posto al sole di Doha, confederazione per confederazione.

UEFA

Dieci nazionali si sono qualificate chiudendo in testa il rispettivo girone: sono Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera e Paesi Bassi. Le altre tre europee partecipanti si decideranno nelle finali playoff: Portogallo-Macedonia e Polonia-Svezia sono in programma martedì 29 marzo, mentre il Galles dovrà affrontare una tra Scozia e Ucraina, match rinviato a giugno a causa della guerra.

CONMEBOL

Per quanto riguarda la confederazione sudamericana le squadre già qualificate sono Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay. La quinta del girone unico dovrà invece affrontare il playoff interzona a giugno, sfidando una nazionale AFC, dunque della confederazione asiatica. Tutto si deciderà nell'ultima giornata, in programma martedì notte, con il Perù attualmente in vantaggio di un punto sulla Colombia e di due sul Cile.

AFC

Le qualificate della confederazione asiatica sono Corea del Sud, Iran (rispettivamente prima e seconda del Girone A), Giappone e Arabia Saudita (prima e seconda del Girone B). Il regolamento prevede uno spareggio tra le terze dei due raggruppamenti: sicura del piazzamento è già l'Australia (terza nel Girone B), che dovrà vedersela con una tra Emirati Arabi Uniti e Iraq, in lotta per il terzo posto nel Girone A, con l'ultima giornata in programma sempre il 29. Non è tutto, però, perché la vincente dello spareggio asiatico dovrà poi vedersela, come detto, con la quinta del raggruppamento sudamericano. La strada insomma è davvero in salita.

CONCACAF

Nella confederazione centro-nord americana e caraibica non c'è ancora alcun verdetto ufficiale, dato che mancano due turni da disputare: il Canada, in vetta al girone unico a quota 25, ha un piede e mezzo in Qatar, mentre Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Panama, classifica alla mano, si giocano gli altri due posti che valgono l'accesso diretto ai Mondiali. La quarta dovrà invece affrontare il secondo playoff interzona in programma a giugno, contro una nazionale OFC.

OFC

Anche il torneo di qualificazione della piccola Confederazione dell'Oceania non ha ancora emesso verdetti: tutto passa dai playoff, dove da un lato del tabellone si affronteranno Isole Salomone e Papua Nuova Guinea, dall'altro Nuova Zelanda e Tahiti. La finale è in programma il 30 marzo, la nazionale che ne uscirà vincitrice sfiderà a giugno la quarta classificata del centro-nord America.

CAF

Cinque posti a disposizione per le nazionali della confederazione africana, che si giocheranno tutto in cinque sfide andata e ritorno sorteggiate dopo una prima fase a gironi. Le partite sono Egitto-Senegal, Camerun-Algeria, Ghana-Nigeria, Repubblica Democratica del Congo-Marocco e Mali-Tunisia. Andata in programma il 25 marzo, ritorno il 29.

I gironi di Qatar 2022 verranno sorteggiati il 1° aprile a Doha, con le nazionali divise in quattro fasce a seconda del ranking Fifa. Al momento dell'estrazione vi saranno ancora tre slot da assegnare: i due degli spareggi interzona e quello del playoff Uefa rimandato a causa del conflitto in Ucraina.