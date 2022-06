Qatar 2022, le squadre già qualificate: con il Galles sono trenta

LA STRADA PER DOHA

Ancora due gli slot disponibili e cinque squadre in lizza: Perù, Australia, Emirati Arabi, Costa Rica e Nuova Zelanda

Grazie alla vittoria nel playoffo contro l'Ucraina il Galles si è qualificato per la fase finale del Mondiale in Qatar per la prima volta dopo 64 anni. I gallesi finiscono nel gruppo B con Inghilterra, Iran e Usa. Diventano 30 quindi le squadre qualificate e altri due slot ancora disponibili: la vincente di Emirati Arabi-Australia se la vedrà con il Perù, l'ultimo posto e verrà assegnato alla vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda. Si va quindi sempre più definendo il quadro delle nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali, con l'Italia costretta ancora una volta a guardarli in televisione...

UEFA-EUROPA: 13 QUALIFICATE

Dieci nazionali si sono qualificate chiudendo in testa il rispettivo girone: sono Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera e Paesi Bassi. Portogallo e Polonia hanno staccato il pass dopo le finali playoff, così come il Galles che a Cardiff ha superato l'Ucraina, match rinviato a giugno a causa della guerra.

CONMEBOL-SUDAMERICA: 4 QUALIFICATE

Per quanto riguarda la confederazione sudamericana le squadre già qualificate sono Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay. La quinta del girone unico, il Perù, dovrà invece affrontare il playoff interzona a giugno, sfidando la vincente di Emirati Arabi-Australia.

AFC-ASIA: 5 QUALIFICATE

Il Qatar parteciperà al torneo di diritto come nazione ospitante. Le altre qualificate della confederazione asiatica sono Corea del Sud, Iran (rispettivamente prima e seconda del Girone A), Giappone e Arabia Saudita (prima e seconda del Girone B). Il regolamento prevede uno spareggio tra le terze dei due raggruppamenti, ossia Emirati Arabi Uniti e Australia: gara in programma il 7 giugno. Non è tutto, però, perché la vincente dello spareggio asiatico dovrà poi vedersela, come detto, con la quinta del raggruppamento sudamericano: il Perù (13 giugno). La strada insomma è davvero in salita.

CONCACAF-NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI: TRE QUALIFICATE

Nella confederazione centro-nord americana e caraibica quasi tutto deciso: il Canada si è qualificato per il Qatar per la prima volta dopo 36 anni, mentre Stati Uniti e Messico hanno chiuso rispettivamente al 2/o e 3/o posto nel girone e si sono qualificate. La Costa Rica (4/o) ha ancora una possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo dato che giocherà uno spareggio intercontinentale contro la Nuova Zelanda il 14 giugno.

OFC-OCEANIA: ZERO QUALIFICATE

Nella finale playoff del torneo di qualificazione della piccola Confederazione dell'Oceania la Nuova Zelanda ha rifilato 5 gol alle Isole Salomone e si è conquistata il diritto di sfidare La Costa Rica per un posto ai Mondiali.

CAF-AFRICA: 5 QUALIFICATE

Cinque posti a disposizione per le nazionali della confederazione africana: dopo Ghana, Senegal, Marocco e Tunisia, l'ultima qualificata è il Camerun.

