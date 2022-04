Qatar 2022, ecco il tabellone: il calendario del Mondiale gara dopo gara

SI PARTE IL 21 NOVEMBRE

Si parte il 21 novembre con Qatar-Ecuador alle ore 12 italiane. La finale il 18 dicembre alle ore 17

Con il sorteggio dei gironi è ufficialmente iniziato il countdown per Qatar 2022. Completato il quadro dei gruppi, infatti, è stato poi definito il calendario delle partite dei prossimi Mondiali. Si comincia il 21 novembre con Qatar-Ecuador alle ore 12 italiane. Chiusura dei gironi il 2 dicembre. La finale andrà invece in scena il 18 dicembre alle ore 17 italiane. Ecco di seguito il programma delle partite fino all'ultimo atto del torneo. Tutti gli orari sono riferiti all'ora italiana. Mondiali: ecco gli otto gironi di Qatar 2022

























































FASE A GIRONI

- 21 Novembre

GIRONE A - Qatar-Ecuador, ore 12

GIRONE A - Senegal-Olanda, ore 15, 18 o 21

GIRONE B - Inghilterra-Iran, ore 15, 18 o 21

GIRONE B - Stati Uniti-Ucraina/Scozia/Galles, ore 15, 18 o 21

- 22 Novembre

GIRONE C - Argentina-Arabia Saudita, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE C - Messico-Polonia, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE F - Francia-Emirati Arabia/Australia/Peru', ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE D - Danimarca-Tunisia, ore 12, 15, 18 o 21

- 23 Novembre

GIRONE E - Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE E - Germania-Giappone, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE F - Belgio-Canada, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE F - Marocco-Croazia, ore 12, 15, 18 o 21

- 24 Novembre

GIRONE G - Brasile-Serbia, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE G - Svizzera-Camerun, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE H - Portogallo-Ghana, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE H - Uruguay-Corea del Sud, ore 12, 15, 18 o 21

- 25 Novembre

GIRONE A - Qatar-Senegal, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE A - Olanda-Ecuador, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE B - Inghilterra-Stati Uniti, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE B - Scozia/Ucraina/Galles-Iran, ore 12, 15, 18 o 21

- 26 Novembre

GIRONE C - Argentina-Messico, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE C - Polonia-Arabia Saudita, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE D - Francia-Danimarca, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE D - Tunisia-Australia/Emirati Arabi Uniti/Peru', ore 12, 15, 18 o 21

- 27 Novembre

GIRONE E - Spagna-Germania ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE E - Giappone-Nuova Zelanda/Costa Rica, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE F - Belgio-Marocco, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE F - Croazia-Canada, ore 12, 15, 18 o 21

- 28 Novembre

GIRONE G - Brasile-Svizzera ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE G - Camerun-Serbia, ore 12, 15, 18 o 21

GIRONE H - Corea del Sud-Ghana, ore 12, 15, 18 o 21

- 29 Novembre

GIRONE A - Olanda-Qatar, ore 17 o 21

GIRONE A - Ecuador-Senegal, ore 17 o 21

GIRONE B - Galles/Scozia/Ucraina-Inghilterra, ore 17 o 21

GIRONE B - Iran-Stati Uniti, ore 17 o 21

- 30 Novembre

GIRONE C - Polonia-Argentina, ore 17 o 21

GIRONE C - Arabia Saudita-Messico, ore 17 o 21

GIRONE D - Tunisia-Francia, ore 17 o 21

GIRONE D - Perù/Australia/Emirati Arabi-Danimarca, ore 17 o 21

- 1 dicembre

GIRONE E - Giappone-Spagna, ore 17 o 21

GIRONE E - Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania, ore 17 o 21

GIRONE F - Croazia-Belgio, ore 17 o 21

GIRONE F - Canada-Marocco, ore 17 o 21

- 2 dicembre

GIRONE G - Camerun-Brasile, ore 17 o 21

GIRONE G - Serbia-Svizzera, ore 17 o 21

GIRONE H - Corea del Sud-Portogallo, ore 17 o 21

GIRONE H - Ghana-Uruguay, ore 17 o 21

IL TABELLONE DEL MONDIALE

Come di consueto, le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale: la prima del gruppo A sfida la seconda del B, la prima del B la seconda dell'A e cosi' via. Le otto qualificate giocano i quarti, dunque quattro in semifinale, che lotteranno per la finalissima ed eventualmente per la finalina terzo-quarto posto.

OTTAVI DI FINALE

- Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 17

- Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 21

- Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 17

- Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 21

- Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 21

- Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 17

- Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 17

- Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 21

QUARTI DI FINALE

- Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 17

- Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 21

- Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 17

- Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 21

SEMIFINALI

- Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 21

- Vincente gara C-vincente gara D (2), 13 dicembre ore 21

FINALE TERZO-QUARTO POSTO

- Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 17

FINALISSIMA

Vincente gara 1-Vincente gara 2, 18 dicembre ore 17