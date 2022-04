Sorteggio Mondiali 2022: Spagna-Germania già ai gironi, Francia con la Danimarca

QATAR 2022

A Doha sorteggiati gli otto gironi da quattro squadre che si giocheranno la Coppa del Mondo

Ventinove nazionali hanno scoperto il proprio percorso al Mondiale in Qatar, con altre tre partecipanti che verranno decise dagli spareggi. Il big match della prima fase riguarda il Gruppo E dove la Spagna di Luis Enrique affronterà la Germania di Flick, oltre al Giappone e alla vincente tra Costa Rica e Nuova Zelanda. La Svizzera, che ha vinto il girone dell'Italia nelle qualificazioni, è stata sorteggiata con Brasile e Serbia come nel 2018, oltre al Camerun. Danimarca per la Francia e Stati Uniti per l'Inghilterra. Mondiali 2022: le foto del sorteggio in Qatar





































GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D Qatar Inghilterra Argentina Francia Ecuador Iran Arabia Saudita Australia/Eau vs Peru Senegal USA Messico Danimarca Olanda Galles-Scozia-Ucraina Polonia Tunisia

GRUPPO E GRUPPO F GRUPPO G GRUPPO H Spagna Belgio Brasile Portogallo Costa Rica/Nuova Zelanda Canada Serbia Ghana Germania Marocco Svizzera Uruguay Giappone Croazia Camerun Corea Sud

STADI E CALENDARIO

A differenza di quanto accadeva in passato, per Qatar 2022 le nazionali non verranno a conoscenza del calendario e degli stadi dove giocheranno in base al girone in cui capiteranno. Solamente in seguito verranno ufficializzati.

LE DATE DEL MONDIALE

21 novembre 2022: inizio mondiale

3-6 dicembre 2022: ottavi di finale

9-10 dicembre 2022: quarti di finale

13-14 dicembre 2022: semifinali

18 dicembre 2022: finale