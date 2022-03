Portogallo, Ronaldo verso il quinto Mondiale: "Gli anni passano, ma sempre stessi obiettivi"

Dopo aver conquistato la qualificazione battendo la Macedonia del Nord nella finale playoff, Cristiano Ronaldo ha già nel mirino il suo quinto Mondiale. Solo altri quattro giocatori nella storia sono riusciti a disputarne così tanti e per lui, miglior marcatore di tutti i tempi con la propria selezione, l'obiettivo è chiaro: portare a casa l'unico trofeo che gli manca in bacheca. "Gli anni passano, ma gli obiettivi rimangono sempre gli stessi", ha scritto su Instagram, a corredo di una foto con un compagno di mille battaglie come Pepe. A oggi, come detto, solo in quattro sono arrivati a disputare cinque Mondiali: il portiere dell'Italia Gianluigi Buffon dal 1998 al 2014 (che però in Francia non giocò neanche un minuto), il difensore del Messico Rafa Marquez dal 2002 al 2018, il centrocampista tedesco Lothar Matthaeus dal 1982 al 1998 e il portiere del Messico Antonio Carbajal dal 1950 al 1966.