Portogallo-Irlanda: Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore poi fa il record di gol in nazionale

PORTOGALLO-IRLANDA

Prima la strepitosa parata di Bazunu, poi doppietta tra l'89 e il 96': sono 111 gol in nazionale, superato Ali Daei a 109

Cristiano Ronaldo infinito: contro l'Irlanda, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022, è arrivata la doppietta che gli consente di toccare i 111 gol con la maglia del Portogallo e gli consegna il primo posto nella classifica dei migliori marcatori con la maglia della nazionale: superato l'iraniano Ali Daei a quota 109 gol. Prima delle due reti, decisive per la vittoria dei lusitani, il rigore sbagliato al 15', con la grande parata di Bazunu. CR7 show, rimontata l'Irlanda ansa

Incredibile la serata vissuta da Ronaldo, tra il nervosismo del penalty sbagliato, i mugugni dello stadio Algarve e una partita che sembrava stregata. Poi nel finale del match la doppia zampata, anzi il doppio colpo di testa, del campione che ribalta il risultato e segna l'ennesimo record nella sua carriera: prima l'1-1 su cross di Guedes poi al 96', oltre i cinque minuti di recupero, l'altro stacco - su assist dell'ex Inter Joao Mario - che punisce Bazunu e consegna la vittoria al Portogallo.

A quel punto cambia tutto: il clima all'Algarve, che ruggisce per il suo campione, e anche l'umore di CR7 che qualche segno di insofferenza verso il pubblico lo aveva dato. Via la maglietta per l'esultanza, che gli costa un cartellino giallo, parte la festa che vale il primo posto confermato nel girone A.

IL 111° GOL, QUELLO DEL NUOVO RECORD

PRIMA DEL RIGORE, SCHIAFFETTO A O'SHEA

Prima del rigore, gesto di nervosismo di Ronaldo: O'Shea gli sposta il pallone dal dischetto e il portoghese gli tira uno schiaffetto. Gesto non violento, con l'avversario che accentua l'entità del colpo, ma l'arbitro sloveno Jug non distribuisce cartellini.

