Portogallo: convocato Ronaldo per le qualificazioni al Mondiale 2022

C'è anche Cristiano Ronaldo nella lista dei 25 convocati dal ct del Portogallo Fernando Santos per le prossime tre gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. Lo juventino affronterà il 24 marzo l'Azerbaigian (all'Allianz Stadium di Torino), il 27 la Serbia e il 30 il Lussemburgo. La sfida contro i serbi, in programma alle 20.45, verrà trasmessa in chiaro sul canale 20 e sul sito sportmediaset.it (telecronaca di Callegari-Paganini).

Getty Images