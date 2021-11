Playoff Mondiale 2022: sale la tensione per l'Italia, venerdì 26 novembre il sorteggio

Sale la tensione per il sorteggio (venerdì 26 novembre alle 17) che determinerà gli incroci dei playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022 in cui l'Italia sarà protagonista. Una sensazione che accompagnerà gli Azzurri fino a marzo quando sarà il campo a parlare mettendo in gioco dodici nazionali, ovvero le dieci seconde classificate della fase a gironi e due formazioni provenienti dalla Nations League. Dodici formazioni per soli tre posti, con tre minigironi da quattro squadre ognuno dei quali con semifinale e finale in gara secca. Le tre selezioni vincenti staccheranno il pass per il Qatar.