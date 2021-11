Nazionale, Mancini perde anche Immobile: convocato Scamacca

VERSO ITALIA-SVIZZERA

Sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra per l'attaccante della Lazio

Roberto Mancini sta facendo la conta degli infortunati nel ritiro della Nazionale a Coverciano. Dopo Zaniolo e Pellegrini, anche Ciro Immobile ha dovuto lasciare i compagni e non prenderà parte alla sfida decisiva verso il Mondiale in Qatar del 2022 contro la Svizzera. Per l'attaccante della Lazio sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra, al suo posto è stato convocato Scamacca del Sassuolo.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni.