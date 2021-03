Nazionale: Mancini convoca 38 giocatori per le qualificazioni a Qatar 2022

Roberto Mancini ha convocato 38 giocatori per il trittico di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord (giovedì 25 marzo a Parma), Bulgaria (domenica 28 marzo a Sofia) e Lituania (mercoledì 31 marzo). Prima chiamata per il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. La risposta alla convocazione dello spezzino e dei calciatori dell'Inter Bastoni, Barella e Sensi è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

lapresse