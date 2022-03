Italia, Palermo porta bene: il 24 marzo ha già vinto due volte

I PRECEDENTI

I precedenti sorridono agli azzurri prima con Sacchi alla Favorita nel '93 e poi con Ventura al Barbera nel 2017

Per la terza volta la Nazionale azzurra di calcio, che questa sera affrontera' la Macedonia del Nord nella semifinale dei Playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar, si esibisce a Palermo il 24 marzo. I due precedenti in questa data sono assai fortunati per i colori azzurri: il primo risale al 1993, anche in quel caso si disputo' una partita di qualificazione ai Mondiali (quelli di Usa '94). Gli azzurri guidati dal ct Arrigo Sacchi, in quello che allora era lo stadio della Favorita di Palermo, travolsero la Nazionale di Malta per 6-1 e l'attuale ct Roberto Mancini fu protagonista del match, realizzando una doppietta. Italia-Macedonia del Nord: l'allenamento degli azzurri alla vigilia Getty Images

In altre parole mise a segno la meta' delle reti in maglia azzurra nelle 36 presenze totalizzate e condite appunto da 4 gol. Le altre reti contro Malta vennero realizzate da Beppe Signori, Pietro Wierchowod, Paolo Maldini e Dino Baggio. Carmel Busuttil, invece, accorcio' per gli isolani.

L'altro match datato 24 marzo a Palermo, lo stadio aveva gia' la denominazione di Renzo Barbera, ando' in scena nel 2017, contro l'Albania guidata da Gianni De Biasi. Anche in questo caso c'era in palio la qualificazione ai Mondiali, quelli di Russia, ai quali l'Italia di Giampiero Ventura pero' non prese parte, dal momento che venne eliminata dalla Svezia: fini' 2-0, con un rigore di Daniele De Rossi e il raddoppio di Ciro Immobile. Fu la partita della sospensione al 13' st dopo l'accensione di fumogeni in curva e il lancio di petardi da parte dei tifosi albanesi. L'arbitro sloveno Vincic fece riprendere il gioco dopo 8'.