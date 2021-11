Italia, Jorginho: "Al Pallone d'Oro ci penso. Mondiali? Non saremo i favoriti"

ITALIA

Il regista azzurro sull'ambito trofeo individuale: "Mi piacerebbe molto, ma cerco di non crearmi troppe aspettative"

Jorginho torna a parlare del suo 2021 da sogno, dei trionfi col Chelsea e con la Nazionale e delle sue ambizioni individuali: "Vincere il Pallone d'Oro? Perché no?! - le sue parole a Globo Esporte -. Tuttavia cerco di non crearmi troppe aspettative. So che per uno nel mio ruolo è più difficile, anche se mi piacerebbe molto che un giocatore della mia posizione un giorno venisse riconosciuto come il migliore al mondo". Getty Images

Poi il discorso si è spostato sull'Italia, sulla scelta di vestire l'azzurro invece del verdeoro ("sarei stato un ingrato") e su Qatar 2022. La qualificazione è vicina, anche se resta l'ostacolo Svizzera da superare, e gli azzurri arriveranno sull'onda dell'entusiasmo ad appena un anno e mezzo dalla conquista degli Europei: "Vincere non sarebbe male - ha detto Jorginho - Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare, ma il Mondiale è qualcosa che va al di là di tutto: è semplicemente il top. Non posso lamentarmi, ma c'è sempre spazio per qualche altro trofeo. Non penso comunque che saremmo i favoriti, anche se dopo quello che abbiamo fatto a Euro2020 non possiamo certo passare inosservati".

La sconfitta con la Spagna in semifinale di Nations League dopo 37 risultati utili consecutivi non sembra aver lasciato strascichi particolari: "Era inevitabile, con un uomo in meno e contro la squadra peggiore da affrontare quando sei in dieci. Comunque abbiamo poi sconfitto il Belgio (nella finale 3°-4° posto, ndr), che è primo nel ranking Fifa. Credo che l'Italia possa continuare a far parlare di sé e rendere orgoglioso il Paese".