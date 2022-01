Italia, Bonucci e Pellegrini infortunati ma aggregati per un giorno

Domani anche Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini, attualmente infortunati, si aggiungeranno all'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini per lo stage della Nazionale azzurra. I due prenderanno parte al lavoro tattico propedeutico alle partite di marzo valide per gli spareggi di qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar. Entrambi, poi, giovedì faranno ritorno ai rispettivi club, Juventus e Roma. Lo ha comunicato in serata la Figc che "ringrazia i club per la fattiva collaborazione".