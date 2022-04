Il Qatar non vuole aprire il Mondiale: Senegal-Olanda match d'esordio

CAMBIO DI PROGRAMMA

Posticipata la sfida dei padroni di casa con l'Ecuador: la Fifa non dà spiegazioni

Sarà Senegal-Olanda e non più Qatar-Ecuador ad aprire i campionati mondiali di calcio 2022. La partita della rassegna in Qatar si disputerà il 21 novembre allo stadio Al-Thumama con fischio di inizio alle ore 12 italiane. Il calendario della prima giornata proseguirà con Inghilterra-Iran al Khalifa International Stadium (ore 15) e con Qatar-Ecuador allo stadio Al-Bayt, ad Al-Khor (ore 18). Alle 21 è, infine, prevista la sfida tra gli Stati Uniti e la squadra che si qualificherà tra il Galles e la vincente di Scozia-Ucraina.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Qatar 2022, ecco il tabellone: il calendario del Mondiale gara dopo gara Tradizionalmente la partita inaugurale dei Mondiali vede impegnata la squadra ospitante, ma in questo caso il programma è stato modificato e la Fifa non ha fornito una spiegazione delle ragioni del cambiamento. Per vedere all'opera il Qatar, dunque, bisognerà aspettare il tardo pomeriggio del 21 novembre.