Cile-Argentina: giubbotti catarifrangenti per bandierine, guardalinee sospesi

Una dimenticanza non di poco conto quella dei guardalinee di Cile-Argentina, gara valida per le qualificazioni mondiali di Qatar 2022 e terminata 2-1 per l'Albiceleste, che arrivati allo stadio si sono accorti di aver lasciato in hotel le bandierine... In attesa di far recuperare gli attrezzi da lavoro, Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo hanno iniziato la partita ricorrendo a una soluzione alternativa, utilizzando cioè dei giubbotti catarifrangenti fissati su manici di scopa. La grave mancanza non è sfuggita ai vertici del Conmebol, che hanno sospeso i due guardalinee per quattro mesi.