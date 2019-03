Svezia, disastro Olsen e social scatenati: "Meglio una mucca in porta"

27/03/2019

Il 3-3 contro i "cugini" norvegesi porta la firma negativa del portiere della Roma e i suoi tifosi, come un po' quelli giallorossi durante la stagione, hanno perso la pazienza sui social. "In porta è meglio una mucca, svegliate questo lampione", si legge, "E' completamente inutile, può giocare a malapena in Superettan". Sul primo gol di Johnsen è uscito male e anche sul raddoppio di King avrebbe potuto fare di più per respingere la conclusione centrale dell'attaccante.



Prestazioni che alimentano voci di mercato già circolanti in precedenza, con la Roma che sembrerebbe interessata al cagliaritano Cragno per la prossima stagione: "Non so nulla sul mercato - ha commentato Olsen -. La nostra partita è stata imbarazzante".