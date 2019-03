Qualificazioni Euro 2020: rischio infiltrazioni dei tifosi inglesi, test di montenegrino per entrare allo stadio

25/03/2019

L'esame di montenegrino per poter accedere allo stadio . E' quanto succederà ai tifosi inglesi arrivati in Montenegro per la seconda gara di qualificazione a Euro 2020. Una decisione presa dalle autorità locali dopo che un centinaio di supporters britannici hanno acquistato i biglietti del settore di casa, onde evitare contatti e infiltrazioni. Al contrario di altre volte, i tifosi non saranno spostati nel settore ospiti, ma verranno espulsi.

Alcuni di questi tifosi hanno comprato i biglietti attraverso la Federcalcio montenegrina, mostrando i loro passaporti, ma saranno allontanati anche loro. La Federcalcio locale ha classificato questo disguido come "errore amministrativo". In totale sono 650 i biglietti riservati alla tifoseria ospite.



La polizia locale ha riferito a Sky Sports UK che qualsiasi tifoso dell'Inghilterra trovato all'interno dello stadio insieme ai tifosi del Montenegro non sarà trasferito nel settore inglese, come è successo a volte in altre trasferte, ma saranno immediatamente espulsi.