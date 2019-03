Qualificazioni Euro 2020: Mbappé di altro livello, la Francia batte 4-0 l'Islanda

25/03/2019

Non ci doveva essere partita. E in effetti, partita non c'è stata. Al Saint-Denis la Francia passeggia per 4-0 contro l'Islanda e si porta al comando del gruppo H di qualificazione a Euro 2020, insieme alla Turchia. Il ct Didier Deschamps schiera un 4-3-3 che ricorda molto l'undici tipo che trionfò nel Mondiale in Russia. L'unica differenza è Kurzawa al posto di Hernandez. L'Islanda risponde con un 5-3-1-1 che vede la presenza anche di Bjarnason (ex Pescara e Sampdoria) a centrocampo; Gylfi Sigurdsson agisce alle spalle dell'unica punta Gudmundsson. La partita è il prosieguo della Marsigliese, suonata prima del match. La Francia chiude nella sua metà campo l'Islanda e non la fa uscire. I Galletti passano alla prima occasione: Mbappé, largo, pesca Umtiti solo in area, e il centrale batte Halldorsson con un colpo di testa che bacia il palo e si insacca. Per il difensore del Barcellona è la quarta rete in 29 presenze con i Bleus. Dopo l'assist, Mbappé cerca la soddisfazione personale andando via sul breve a Magnusson (ex Cesena e Spezia), ma il destro dell'asso del Psg sfiora il palo. Stesso esito per un colpo di testa da ottima posizione di Matuidi: lo juventino, solo in area, fa bene a disperarsi per l'errore. L'Islanda sta a guardare e le poche volte che entra in possesso di palla non affonda: emblematica in chiusura di primo tempo un recupero di Gudmundsson che però viene subito chiuso da sei francesi, con i compagni in ritardo. Il primo tempo si chiude sull'1-0, che sta stretto a Deschamps.



La ripresa si apre con un'Islanda più volitiva. Bjarnason impegna alla respinta Lloris: è il primo tiro in porta in 48 minuti. Un tiro che scatena Mbappé, letale sulla ripartenza, ma Giroud viene ben contenuto. Pavard tenta il replay del gol ai Mondiali contro l'Argentina, la palla stavolta esce di pochissimo. Pogba, in ombra nel primo tempo, scucchiaia in area, Giroud tenta il pallonetto al volo di esterno sinistro: sarebbe venuto giù Saint-Denis, ma la palla è alta non di molto. L'attaccante deve rinviare solo di poco l'appuntamento con il gol: al 68' Pavard crossa un pallone interessante, Halldorsson buca l'uscita, la punta del Chelsea ne approfitta e a porta vuota sigla il raddoppio della sicurezza. Poi, casomai ce ne fosse bisogno, sale in cattedra Kylian Mbappé, che regala al pubblico giocate da fuoriclasse e sprint irresistibili. Ogni scatto dell'ex Monaco accende il Saint-Denis, anche perché la difesa dell'Islanda è troppo lenta per prendere le contromisure in velocità. Quasi matematico il 3-0 che porta la sua firma al 78': Griezmann è bravo a pescarlo, il numero 10 batte di punta Halldorsson e trova il 12esimo gol con la Francia. E non è finita: passano sei minuti, Mbappé (tra una rabona e uno scatto alla Bolt) ricambia il favore al Petit Diable e lo libera con un tacco sontuoso. Griezmann non ha problemi a chiudere i conti sul 4-0. Sugli spalti è un tripudio di bandiere francesi: con questi fuoriclasse, l'Europeo itinerante ha una chiara favorita.