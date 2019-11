Qualificazioni Euro 2020: l'Inghilterra travolge il Kosovo, la Repubblica Ceca cade in Bulgaria

VERSO EURO 2020

L'Inghilterra chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 con una bella vittoria sul campo del Kosovo: finisce 4-0, con Winks a segno al 32' e Kane (79'), Rashford (83') e Mount (91') che nel finale rendono il punteggio ancora più rotondo. Per Kane anche un palo sull'1-0. Nell'altra partita che chiude il Girone A, invece, la Repubblica Ceca si fa sorprendere dalla Bulgaria e perde 1-0: il gol vittoria è firmato da Bozhikov al 56'.

GRUPPO A

Una vittoria squillante per l'Inghilterra, che saluta con un netto 4-0 un girone dominato, ma anche tanti applausi per il Kosovo, che alla prima corsa della sua storia per un posto all'Europeo chiude onorevolissimo terzo nel raggruppamento. E lo fa tenendo testa per oltre un'ora ai maestri inglesi. Inghilterra in campo con una formazione piuttosto sperimentale voluta da Southgate, come dimostrato dalla presenza tra i pali di Nick Pope, portiere del Burnley alla seconda presenza in nazionale e la prima da titolare e non in un'amichevole. Emergente, ma decisamente più noto, anche il numero 10 della selezione dei Tre Leoni: si tratta di Harry Winks, 23enne del Tottenham che sbloccherà il punteggio. Proprio Pope è il primo a farsi però notare, grazie alla bella parata sul colpo di testa di Nuhiu. Dopo il primo sfogo del Kosovo, però, l'Inghilterra prende autorevolmente il controllo delle operazioni: protagonista diventa il portiere di casa Muric, che compie due prodezze su Sterling e Hudson-Odoi. Nulla può in ogni caso al 32', quando Oxlade-Chamberlain premia l'inserimento di Winks e lo serve nello spazio. Il compagno quindi è formidabile nel controllo, che manda fuori giri tre avversari, e poi a battere il portiere con un gran rasoterra. Il Kosovo però non si arrende e ancora prima dell'intervallo va vicino al pareggio con Nuhiu. Quindi è il laziale Berisha a sfiorare il palo nei primi minuti della ripresa. Come nel primo tempo, però, l'Inghilterra torna ad alzare i ritmi dopo i primi minuti favorevoli ai padroni di casa: Hudson-Odoi alza un po' troppo la mira con la conclusione dalla distanza, quindi Kane colpisce un palo. Pope dice di no a Hadergjonaj stroncando l'ultima speranza del Kosovo: gli ultimi minuti trasformano infatti la vittoria inglese in un trionfo. Al 79' Kane raddoppia con un colpo sotto su pasticcio della difesa kosovara, quindi c'è gloria anche per Rashford all'83' (colpo da biliardo su gran palla di Rashford) e Mount al 91' (anche qui pesanti responsabilità per la difesa di casa). Brutto finale di girone invece per la Repubblica Ceca, che perde per 1-0 a Sofia permettendo così alla Bulgaria di confezionare il comunque inutile sorpasso in classifica sul Montenegro. Georgijev compie una grande parata su Soucek nel finale di primo tempo, così al 56' è Bozhikov a regalare il successo ai suoi, con un perfetto colpo di testa su punizione di Despodov. Kostadinov sfiora anche il raddoppio, poi Boril e due volte Soucek sfiorano invano il gol che gli ospiti non riescono invece a trovare.