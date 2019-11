Qualificazioni Euro 2020, due match in esclusiva in chiaro su "20" 

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Su “20”, canale diretto da Marco Costa, giovedì 14 e sabato 16 novembre, alle 20.45, vanno in onda - in diretta, in HD ed in esclusiva - due match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Il 14, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ospita la Lituania. Tutti gli occhi saranno puntati sul fuoriclasse della Juventus, dopo le polemiche seguite alla sostituzione nell’ultima gara dei bianconeri. Il 16, è la volta dei vice Campioni del Mondo della Croazia contro la Slovacchia. Il match mette di fronte Brozović e Škriniar, avversari in Nazionale e compagni nell’Inter.