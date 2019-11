Qualificazioni Euro 2020, Croazia-Slovacchia in diretta su Canale 20

VERSO EURO 2020

Con la tripletta di Cristiano Ronaldo ancora negli occhi, la corsa a Euro 2020 continua su Mediaset con la sfida tra Crozia e Slovacchia, che si giocherà sabato sera allo Stadion HNK Rijeka alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 20 e in streaming sul sito Sportmediaset.it. Il match, che sarà diretto dal fischietto francese Clement Turpin, sarà l'ultima partita delle qualificazioni per la Croazia vice campione del mondo, che contro Hamsik e compagni va a caccia del pass per i prossimi Europei: alla squadra di Dalic basta un pareggio. Ecco lo show di CR7: la sua tripletta

Più complicato invece il cammino della Slovacchia, che, con due partite da giocare, si sta giocando il passaggio del turno con l’Ungheria e ha bisogno di una vittoria (la classifica recita: Croazia a 14 punti, Ungheria a 12, Slovacchia a 10, Galles ad 8 ed Azerbaigian ad 1, con le prime due squadre con sette gare giocate mentre le altre tre ne hanno disputate sei).

Zlatko Dalic deve fare i conti con numerose assenze: saranno out Vida, Kramaric, Lovren e Rakitic per infortunio, dunque in difesa ci sarà una mezza rivoluzione con Bartolec, Caleta-Car e Jedvaj titolari. Qualche problema di rosa anche per Pavel Hapal: Gyomber sarà squalificato, Kozacik e Benes sono infortunati, quindi in difesa spazio a Vavro, a centrocampo ci saranno gli 'italiani' Kucka e Hamsik, mentre davanti Duda agirà da falso nove tra Mak e Haraslin.

PROBABILI FORMAZIONI

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Bartolec, Jedvaj, Caleta-Car, Barisic; Kovacic, Modric; Perisic, Vlasic, Brekalo; Petkovic. All: Dalic.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Mak, Duda, Haraslin. All: Hapal.