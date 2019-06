Qualificazioni Euro 2020, Azerbaigian-Slovacchia in esclusiva su Mediaset

11/06/2019

La Slovacchia ha fretta di recuperare i punti persi contro il Galles a marzo, fondamentale la partita di oggi contro l'Azerbaigian fanalino di cosa del gruppo E di qualificazione ad Euro 2020. Con una vittoria Skriniar, Hamsik e Kucka raggiungerebbero quota sei in attesa sperando da Ungheria-Galles non esca un vincitore: la partita di Baku sarà trasmessa in esclusiva su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it dalle 18.