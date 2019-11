Portogallo, Santos: "Nessun dubbio sulle condizioni di Ronaldo"

PORTOGALLO

Sei gol alla Lituania e un Cristiano Ronaldo stratosferico. Non può chiedere di più Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, felice per la goleada dei suoi ragazzi. "Non ha avuto alcun dubbio sulle condizioni di Ronaldo - ha spiegato a fine gara - Ho detto in conferenza che Cristiano stava bene, non mi ha sorpreso affatto. Di Cristiano poco o niente mi sorprende". Ronaldo, c'è sostituzione e sostituzione... Abbraccio con Santos

"Siamo stati molto offensivi, abbiamo controllato il gioco. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma non abbiamo finalizzato a dovere cosa che abbiamo fatto nella ripresa. La vittoria è dei calciatori" ha commentato Santos, già proiettato alla sfida con il Lussemburgo: "Dobbiamo batterlo, sappiamo che sono una squadra tosta che causa problemi ai loro avversari, giocano in casa, non sappiamo se con pioggia o neve, ma con questo atteggiamento, con più o meno difficoltà, vinceremo".

RONALDO PRIMA DEL MATCH: "STO BENISSIMO"

Prima della sfida con la Lituania CR7 aveva mandato un messaggio che pareva rivolto in particolare a Maurizio Sarri: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene - le parole dell'attaccante della Juve riportate dal giornale lusitano Maisfutebol -. Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori".

Le parole di Ronaldo descrivono una situazione diversa rispetto al punto di vista di Sarri, che domenica aveva motivato la sua sostituzione contro il Milan parlando di alcuni problemi a un ginocchio. CR7 però, dal ritiro del Portogallo, ha in qualche modo smentito il tecnico bianconero prima a parole e poi con i fatti, realizzando una tripletta alla Lituania.

A fine match, Ronaldo ha affidato a Instagram le sue sensazioni: "Una grande vittoria, siamo a un passo dall'obiettivo"