Le qualificazioni a Euro 2020 e la finale 3°-4° posto di Nations League in diretta su Mediaset

07/06/2019

È grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Italia 1 e Canale 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro ben quattro match validi per le Qualificazioni a Euro 2020. Italia 1 trasmetterà in esclusiva, in diretta e in HD, la finale per il 3°-4° posto della "UEFA Nations League" tra Svizzera e Inghilterra.



Per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei, si comincia venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 20, con la Danimarca di Eriksen alle prese con l’Irlanda capolista del gruppo D. Sabato 8, su Italia 1 alle ore 15.00, sarà invece la volta dei vice-campioni del mondo della Croazia che ospiteranno il Galles. Lunedì 10 giugno, sempre su Italia 1 in prima serata, il big match del gruppo F tra la Spagna di Luis Enrique e la Svezia. Infine, martedì 11 si torna su Canale 20, alle ore 18.00, con la Slovacchia, prima nel Gruppo E, che farà visita all’Azerbaijan.



La 'finalina' di Nations League tra la Svizzera di Vladimir Petkovic, sconfitta per 3-1 in semifinale dal Portogallo con una tripletta di Cristiano Ronaldo, e l'Inghilterra, che si è arresa all'Olanda ai supplementari, si giocherà a Guimaraes e verrà trasmessa domenica 9 giugno su Italia 1 alle ore 15.