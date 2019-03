Italia: si ferma Chiesa in allenamento

19/03/2019

Prosegue la preparazione degli Azzurri in vista del debutto nelle qualificazioni a Euro 2020 contro la Finlandia e primo contrattempo per il commissario tecnico Roberto Mancini. Federico Chiesa ha finito l'allenamento con il gruppo a Coverciano anzitempo a causa di un problema muscolare all'inguine. Non è ancora chiara la gravità dell'infortunio, visto che sono in in corso gli accertamenti clinici del caso.