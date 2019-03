Euro 2020: la Uefa lancia il concorso 'Your Move'

25/03/2019

La Uefa ha aperto nuovi orizzonti dopo aver svelato la mascotte ufficiale di Uefa Euro 2020. In grado di eseguire numeri mozzafiato con il pallone, Skillzy ha mostrato tutto il suo repertorio ai 55mila spettatori della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam pochi minuti prima della partita di qualificazione agli Europei tra Olanda e Germania.

Il personaggio più incredibile di sempre è stato ideato dalla Uefa per offrire un'esperienza unica e interattiva e per incarnare la passione dei più giovani verso altre forme che non siano il tradizionale calcio a 11. "Volevamo allontanarci dalla tradizionale mascotte dei precedenti Europei per creare un simbolo in grado di interagire ancora meglio con i tifosi di tutto il continente", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di Uefa Events SA. "È importante che la Uefa sia in grado di attrarre tifosi calcistici di tutte le età e con una mascotte che è fisicamente in grado di giocare a calcio sono certo che i giovani da Dublino a Baku proveranno a emulare i trucchi che Skillzy, Liv Cooke e Tobias Becs sono in grado di fare col pallone".