Euro 2020, cinque nazionali già qualificate: il punto

Sono cinque le nazionali già qualificate per Euro 2020, che scatterà il prossimo 12 giugno all'Olimpico di Roma. Oltre all'Italia, hanno già ottenuto il pass la Polonia (Gruppo G), l'Ucraina (Gruppo B) e la coppia formata da Belgio e Russia nel Gruppo I. In totale saranno 24 le squadre che parteciperanno al prossimo Europeo: le prossime 15 arriveranno direttamente dalle qualificazioni, mentre gli ultimi 4 posti verranno assegnati tramite gli spareggi di qualificazione (dal 26 al 31 marzo 2020), ai quali parteciperanno 16 nazionali in base ai risultati della Nations League.