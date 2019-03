Nazionale: gli azzurri in posa con la nuova divisa firmata Armani

19/03/2019

Foto ufficiale questa mattina a Coverciano per la Nazionale con le nuove divise firmate Emporio Armani . Gli Azzurri hanno indossato per la prima volta gli abiti ufficiali dello stilista, all'indomani dell'accordo che prevede la creazione del guardaroba formale anche per la Nazionale Under 21 e la Nazionale Femminile, impegnate rispettivamente quest'estate nella fase finale dell'Europeo di categoria e del Mondiale francese.

Il guardaroba - si legge nella nota di presentazione - si compone di abito, camicia e soprabito. In linea con lo stile del marchio, la divisa è formale, ma confortevole: il jersey è il materiale scelto, comodo e pratico e i capispalla sono utilizzabili in più stagioni grazie agli interni staccabili. Tutti i capi riportano il logo della Figc. Completano la divisa le scarpe, gli accessori (borsone, zaino, cintura) e gli occhiali. La nuova partnership sottolinea il forte legame con il mondo dello sport e con il mondo del calcio di Giorgio Armani, che già in occasione del Mondiale del 1994 aveva disegnato il look dell'Italia. Nel corso degli anni, lo stilista ha collaborato con la Nazionale di calcio inglese e con alcuni dei club più importanti a livello internazionale, come Newcastle United, Chelsea e Bayern Monaco firmandone le divise ufficiali.