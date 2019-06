Italia, Biraghi ko in allenamento: distorsione al ginocchio

07/06/2019

Roberto Mancini dovrà fare a meno di Cristiano Biraghi per le prossime due partite in programma contro Grecia (sabato ad Atene) e Bosnia (martedì all'Allianz Stadium). Il terzino della Fiorentina si è infatti infortunato venerdì nel corso dell'allenamento, rimediando una distorsione al legamento collaterale del ginocchio. Biraghi resterà comunque in gruppo e rientrerà poi con la Nazionale a Torino, dove sosterrà i necessari accertamenti diagnostici.