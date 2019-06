Italia: Bernardeschi falso 9 e botta per Insigne... a rischio per la Grecia?

03/06/2019 di SIMONE MALAGUTTI

In vista di Grecia-Italia (sabato ad Atene), emerge sempre più forte la volontà di Roberto Mancini di puntare sul tridente con Bernardeschi falso nove insieme a Chiesa e Insigne, ma verso la fine dell’allenamento è spuntato l’imprevisto: il capitano del Napoli si è fermato per un colpo rimediato in un contrasto con Izzo.

Le conseguenze sono ancora da valutare, ma sembra che Insigne abbia lasciato il campo più che altro per precauzione. È uscito dagli spogliatoi con una vistosa fasciatura alla tibia destra ma è apparso sereno, tanto da scherzare sull’episodio con lo stesso Izzo e da fermarsi poi, insieme ad altri giocatori, per foto e autografi con i tifosi (l'allenamento era chiuso ai media).

Questa la formazione più provata dal ct: Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

La prima scelta del Mancio nel ruolo di terzino sinistro sarebbe Spinazzola, che però, durante il riscaldamento, ha fatto cenno allo staff tecnico di accusare un fastidio a una coscia per poi svolgere lavoro in palestra. Il ct ha così virato su Emerson Palmieri, che diventa il candidato numero uno per l’eventuale sostituzione dell’esterno juventino.