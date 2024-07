La Francia punta alla finale per raggiungere la Spagna come squadra più vincente degli Europei

contenuto sponsorizzato

La squadra iberica appare leggermente favorita dopo la vittoria ai quarti sulla Germania secondo gli esperti SisalTipster complice le difficoltà da parte dei transalpini nel realizzare gol su azione

© Getty Images Spagna-Francia è una di quelle che partite che hanno fatto la storia degli Europei. Le due squadre hanno conquistato il titolo rispettivamente tre e due volte confermandosi fra le compagini più vincenti della competizione continentale. Entrambe hanno superato due delle favorite per la vittoria finale come Germania e Portogallo con gli iberici che dovranno far a meno di pedine importanti come Daniel Carvajal e Pedri, mentre i transalpini dovranno smaltire le scorie legati alla sfida con i lusitani, finita ai calci di rigore.

Due modi di affrontare la partita completamente diversi con le Furie Rosse molto più aggressive rispetto ai cugini d'Oltralpe che non hanno ancora messo a segno un gol su azione nel corso della kermesse in corso in Germania. Un incontro che però richiama precedenti di spessore come la finale del 1984 al Parco dei Principi con i padroni di casa in grado di imporsi per 2-0 grazie alle reti di Michel Platini e Bruno Bellone, oppure i quarti di finale del 2000 con i Blues ancora vincenti prima di inchinarsi alla Roja nel 2012. Nonostante ciò, i Blues mancano da una finale europea dal 2016, quando vennero sconfitti dal Portogallo a causa di un gol di Eder, mentre gli uomini di Luis De la Fuente sono fermi a quel trionfo per 4-0 sull'Italia che nel 2020 li eliminò ai rigori a un passo dall'atto decisivo.

Una sfida decisamente equilibrata soprattutto considerato il calibro dei giocatori che militano nelle rispettive compagini e che rende difficile fare un pronostico su quale possa essere l'esito. A confermare una situazione pressoché stabile sono gli esperti di SisalTipster che hanno calcolato attorno al 35% di vittoria per gli iberici a dispetto del 32% di chance per i galletti e il 33% che emerga un pareggio. Visto l'andamento dei quarti di finale, le possibilità che si debba ricorrere all'extratime sono concrete così come l'eventuale ricorso ai rigori, previsto al 16%.

Se è vero che i francesi hanno dimostrato di avere una schiera di rigoristi ben fornita, indipendentemente quale sia la formula per decidere chi andrà in finale, i favoriti rimangono gli spagnoli con il 53% dei casi di portare a casa il passaggio di turno rispetto al 47% degli avversari. Senza magari arrivare ai penalty, il match si potrebbe sbloccare nel finale con una delle due squadre in grado di passare in vantaggio in extremis come già accaduto diverse volte negli ultimi match di entrambe. La Spagna ha infatti segnato sempre per ultima nelle partite disputate avendo così il 45% di possibilità che ciò accada rispetto al 42% per la Francia, il tutto condito dall'occasione che il gol arrivi direttamente dalla panchina, previsto al 36%.

Proprio a causa dell'assenza di reti fra i ragazzi di Didier Deschamps, è probabile che i pericoli maggiori arrivino dall'attacco spagnolo con gli iberici che hanno centrato la porta avversaria per 35 volte diventando così l'undici più performante dell'Europeo. Questo favorirebbe la Spagna le cui possibilità di essere la squadra più incisiva sono calcolate attorno al 51% rispetto al 36% per la Francia calcolato dagli esperti di SisalTipster. Identiche invece le probabilità di perforare la rete avversaria per Kylian Mbappé e Alvaro Morata, i più attesi con il 26% di possibilità di scrivere il proprio nome nel tabellino, mentre i principali indiziati a prendere parte a un'azione decisiva (gol o assist) sono Dani Olmo e Antoine Griezmann, fermi rispettivamente al 31 e al 29%.